ジャパンリアルエステイト投資法人 [東証Ｒ] が11月17日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期の経常利益は前の期比9.5％減の177億円になり、26年3月期も前期比1.9％減の174億円に減る見通しとなった。 同時に、今期分配金は2536円にする方針とした。 株探ニュース