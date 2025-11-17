2025年6G発展大会がこのほど、北京で開催されました。大会で発表された情報によりますと、中国は既に6Gの第1段階技術試験を終え、300項目以上の重要技術の蓄積を達成したということです。6Gは2030年の商用化を目指すインテリジェントな次世代の総合的デジタル情報インフラであり、現在は技術的ブレークスルーが成果を上げ始め、標準化に関する研究が全面的に始動する重要な段階にあり、世界の業界から高い関心を集めています。工業