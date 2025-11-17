10月のブルージェイズ戦で本塁打を放ったマリナーズのジョシュ・ネーラー＝トロント（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）米大リーグのマリナーズが、フリーエージェント（FA）になっていた28歳の一塁手ネーラーと5年契約で最終合意間近だと16日、メジャー公式サイトが伝えた。7月にダイヤモンドバックスからトレードで加入し、2チームで計147試合に出て打率2割9分5厘、20本塁打、92打点、30盗塁をマークしていた。マリナー