2023年3月、WBC日本代表に合流した大谷翔平（中央）と談笑する佐々木朗希（左）＝バンテリンドーム【ロサンゼルス共同】来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希のドジャース勢が名前を連ねるかに注目が集まっている。2連覇を狙う日本には大きな戦力となる3人だが、今年は東京で他球団より早い開幕を迎え、ワールドシリーズ（WS）まで長いシーズンを戦っており、球団側はWB