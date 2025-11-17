16日、東京・赤坂のライブハウスの前で出演者の女性が男に刺され重傷を負った事件で、逃走した男が事件のおよそ1時間前から現場の近くで待ち伏せをしていた可能性があることが分かりました。現場となったのは、多くの人が行き交う港区赤坂の中心部です。付近には多くの防犯カメラがあり、逃走中の男が1時間ほど徘徊（はいかい）する様子がうつっていたということです。この事件は16日午前10時半ごろ、港区赤坂にあるライブハウスの