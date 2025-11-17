プロ野球・巨人の郡拓也選手が17日、都内で契約更改交渉に臨み、40万円ダウンの推定年俸840万円でサインしました。「（悔しさは）頭のど真ん中にあります」キャッチャー以外にも内外野守れるところを球団からは評価されていますが、今季1軍での出場が3試合にとどまり、悔しさをあらわにした郡選手。「何もかもがうまくいっていないような感じです」と語りました。このオフには例年一緒に自主トレを行っていた日本ハムの松本剛選手