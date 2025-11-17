ウインターカップが12月23日に開幕日本バスケットボール協会（JBA）は17日、第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会「SoftBank ウインターカップ 2025」の組み合わせ抽選を都内で行った。ファンからは「大濠の山が魔境だね…」など様々な声が上がっている。大会は12月23日に開幕する。男子では、前回王者の福岡大大濠（福岡）が1回戦から登場。報徳学園（兵庫）と対戦する。鳥取城北（鳥取）、八王子学園八王子（東京）