◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」何事も「基本が大事」とよく言われる。野球ならそれはキャッチボールだろうか。球を捕って、相手に投げる。多くの人がきっと一度はやったことがある単純な動作だが、とても重要だ。どんなにゴロをうまく捕っても投げなければいけないし、送球がそれたらアウトにならない。投手にとってもピッチングは、捕手のミットをめがけたキャッチボールとも言える。今季１９年目のベテラン右腕、楽天の