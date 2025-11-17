ドイツ総領事館は１７日、大阪・関西万博ドイツパビリオンのマスコット「サーキュラー」のファンミーティングを２４日に大阪市内のドイツ総領事館イベントスペースで行うと公式Ｘで発表した。万博閉幕後も「サーキュラー」を応援するファンへ感謝の気持ちを伝えるため抽選で選ばれた５０人を対象に「サーキュラー☆ファンミーティング２０２５ｉｎＯｓａｋａ」と題して開催。ザクシンガー総領事からのあいさつ、サーキュラ