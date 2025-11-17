スターバックス コーヒー ジャパンとビームスが手がけるライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、2025年9月にスタートした、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させる取り組みです。このプロジェクトから、新たなラインとして「EXTRA Collection（エクストラ コレクション）」が登場し、その第1弾となる Champion（チャンピオン）別注スウェットが11月21日（金）より発売されます。Courtesy of Starbuck