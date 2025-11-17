俳優の大浦龍宇一（56）が17日、自身のブログを更新。「放課後児童支援員の資格を取りました！！」と報告した。【画像】『あなたを奪ったその日から』出演者一覧ブログで詳細を説明。「一日90分講義を4回と毎回レポートの提出、その4日間計16科目の資格研修を終えて、放課後児童支援員の資格認定を受けました」とつづった。続けて「小学校では学習の指導の立場から『指導員』と言いますが、放課後クラブではこどもの育成支援