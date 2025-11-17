初恋の相手との再会から始まる大人の恋愛を描いた「平場の月」（土井裕泰監督）が公開中だ。今作が８年ぶりの映画主演となった堺雅人は「言葉だけだとキラキラしているけど、実際に会うと、言えないことや踏み込めないことがあって、もどかしい。そんなところがとてもすてきな作品です」と話す。（石塚恵理）妻と別れ、地元の印刷会社に再就職した青砥（堺）は、検査のために訪れた病院で、中学時代に思いを寄せていた須藤（井