中国の江蘇省徐州市の代表団が、友好都市の愛知県半田市への訪問を中止したことが17日、半田市への取材で分かった。15日に徐州市側から「重要な公務が入ったため、延期したい」というメールが届いたという。台湾有事は「存立危機事態」になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡り、中国外務省が訪日自粛を呼びかけたこととの関連は不明。半田市によると、18日に徐州市関係者6人が久世孝宏市長を表敬訪問し、農業施設などを