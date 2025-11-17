堀井奈津子消費者庁長官（左から3人目）に提言書を渡した徳島県内の大学生グループ＝17日午後、東京・霞が関徳島県内の4大学でつくる学生グループが東京・霞が関の消費者庁を訪れ、人や環境、社会に配慮して商品やサービスを選ぶ「エシカル消費（倫理的消費）」の推進に関する提言書を堀井奈津子長官に手渡した。食品ロス削減や小中学校での教育の充実を訴える内容。堀井長官は「しっかり受け止めたい」と応じた。提言は、徳島