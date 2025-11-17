タレントの磯山さやか（42）が、写真集の撮影風景を公開し、反響を呼んでいる。【映像】磯山さやかの水着姿や胸元あらわなセクシーショットこれまでにも自身のYouTubeチャンネルで、グラビア撮影の様子をたびたびアップしてきた磯山。2025年7月には、オフィシャルカレンダーの撮影風景を投稿。赤の水着にシースルーシャツを合わせたコーディネートでポーズを決める様子や、美ボディーあらわな白のニット姿などを披露し、話題に