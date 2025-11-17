カジキです!!インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験を元に、インテリアの法則と、インテリア好きが頭のなかで考えていることをご紹介していきたいと思います。本日は、とても深淵な問題と向き合ってみましょう。オシャレな雑貨を飾ってみたいけど、なんか恥ずかしく感じちゃう問題です。ありますね？ありますとも。掛け時計とか、ティッシュ箱とか、ボールペンとか、そういう