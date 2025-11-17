17日朝、五城目町の民家敷地内で飼いイヌが死んでいるのが見つかりました。クマによる被害とみられています。五城目警察署の調べによりますと、17日朝、五城目町小池字森山下の70代の男性が、自宅敷地内の小屋で飼っていたイヌが死んでいるのを見つけました。飼っていたのは体長約70センチのメスのラブラドールレトリバー8歳で、クマにかまれたとみられるあとがあり、現場近くではクマのフンが見つかっています。イヌ