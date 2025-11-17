エミレーツ航空は、スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を導入する。ボーイング777型機とエアバスA380型機の計232機が対象となる。改修初号機となるボーイング777-300ER型機（機体記号：A6-EPF）はドバイ・エアショーに展示後、11月23日に運航を開始する。エアバスA380型機へのスターリンクの搭載は世界初で、2026年2月にも運航を開始する。毎月約14機に導入を進め、完了は2027年半ばを予定している。利用