今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０８年のブルーメンブラット勝利を振り返る。牝馬が１４年ぶりの王座に就いた。インから鋭く伸びたブルーメンブラット（吉田豊）が、１番人気のスーパーホーネットの猛追をしのいでＧ１初制覇を果たした。マイル王を決める最高の舞台で、一流の牡馬を相手に光り輝いた。道中は中団の内。ブルーメンブラ