ＮＰＢは１７日、阪神のジェレミー・ビーズリー投手とグラント・ハートウィグ投手を自由契約選手として公示した。ビーズリーは来日３年目の今季、先発ローテの一角として期待されたが、８登板（６先発）で１勝３敗、防御率４・６０にとどまった。今季途中加入のハートウィグは１６登板で２勝０敗５ホールド、防御率３・６５。ともにポストシーズンの戦力構想から外れ、レギュラーシーズン終了後に帰国していた。