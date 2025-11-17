第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の抽選会が１７日、東京都内で行われ、組み合わせが決まった。静岡県代表で３大会ぶり３度目出場の浜松開誠館は、初出場の九州文化学園（長崎）と、１２月２９日の１回戦で対戦する。九州文化学園は創部７年目で、指揮を執る有光亮太監督は福岡などでプレーした元Ｊリーガー。今秋の長崎県大会準々決勝で国見をＰＫ戦で破ると、準決勝では長崎南山を５―０で倒し、