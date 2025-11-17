◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月１７日、京都競馬場イギリスから参戦するドックランズ（牡５歳、Ｈ・ユースタス厩舎、父マッサート）が１１月１７日、京都競馬場で馬場入りした。マイケル・ヴォキンズ厩務員が騎乗し、ダートコースを常歩で１周した後、キャンターを１周半。最後は常歩で半周して調整を終えた。見守ったローラ・パイク助手は「今日は馬が馬場に出られてう