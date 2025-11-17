Ｊ１の神戸は１７日、来季、法大のＦＷ相沢デイビッド（４年）が加入内定したことを発表した。１９５センチ９５キロの大型ＦＷだ。複数回神戸の練習会に参加し、内定に至った。神戸の公式サイトでは「１９５ｃｍの長身を生かした打点の高いヘディング、力強いポストプレーはもちろん、圧倒的なスピードと強烈なシュートを備えた大学屈指のストライカー」と紹介されている。また、兄・ピーターコアミもＪ３、栃木シティで活躍