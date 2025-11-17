女優のキムラ緑子が１７日、都内で行われた主演舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」（来年１月２日〜２０日＝東京・三越劇場、来年１月２４日〜２月１日＝京都・南座）の取材会に出席した。「東京ブギウギ」などヒット曲を飛ばし、「ブギの女王」とうたわれた歌手・笠置シヅ子さん（キムラ）の半生を描く。明るいピンクのシャツと花柄のスカート姿で登場したキムラは、心を躍らせた。笠置さんは、かつて所属していた「劇