日本野球機構（NPB）は17日、野球協約第120条（ウェーバーの不請求）により、阪神のグラント・ハートウィグ投手（27）、ジェレミー・ビーズリー投手（29）ら4選手を、自由契約選手として公示した。ビーズリーは今季、8試合で1勝3敗、防御率4・60。7月中旬に新入団したハートウィグは、16試合で2勝5ホールド、防御率3・65。ともにポストシーズンでの登板はなく、既に帰国している。