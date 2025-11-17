契約を更改し、記者会見する中日・大島＝17日、ナゴヤ球場中日の大島が17日、ナゴヤ球場で契約交渉し、野球協約の減額制限（1億円以下は25％）を超える4千万円減の年俸6千万円プラス出来高払いでサインした。今季は主に代打で、自己最少の59試合の出場にとどまった。9日に40歳となったベテランは来季へ「グラウンドに立てば年齢は関係ない。40歳でも進化できるところを見てほしい」と意気込んだ。（金額は推定）