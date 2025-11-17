台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、日本側の立場を説明するため外務省の担当局長が17日、中国に到着しました。台湾有事に関する高市首相の発言をめぐっては、中国外務省が国民に対し、日本への渡航自粛を呼びかけたのに続き、新たに文化観光省も16日、日本への旅行を控えるよう厳重に注意喚起を行うなど反発を強めています。こうした中、日本政府が派遣した外務省の金井アジア大洋州局長が、先ほど北京