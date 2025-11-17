一定の年収を稼いでも、税金や社会保険料などが差し引かれると、最終的な手取りは少なくなる可能性があります。 実際にどれほどの手取りが残るかは、年収や家族構成などにより異なります。そのため、仮に同じ年収であっても、世帯状況などによって手取り額は変動するのです。 本記事では、今回のケースのように同じ年収1000万円を稼ぐ2世帯を比較することで、世帯状況が手取り額にどのように影響するかを見ていき