及川光博が主演するドラマ「ぼくたちん家」（日本テレビ系）の第6話が、16日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）心優しきゲイのおじさん・波多野玄一（及川）は、作田索（手越祐也）と“いい感じ”になってきたのに、初恋の人・鯉登（大谷亮平）のことを思い出してしまう。ほたるの仲良し“こいのぼりくん”が、実は鯉登と同一人物かもしれないと思い始めた玄一は、“こいのぼりくん”に会ってみたくなって…。一