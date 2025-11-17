元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄が、情報誌『日経トレンディ』の「2025年 今年の顔」に選出された。そんな森は、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」のモデルとして、冬の新ビジュアルを公開し話題になったばかり。大胆なランジェリーを身に着けた写真を発表し、多くのネットニュースで取り上げられている。まさに大ブレイク中の森だが、昨年くらいまでは「あざといキャラ」で女性人気は低く、発言が炎上するなど、「今