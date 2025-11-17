あなたは、パートナーの様子が怪しいと感じた時にスマホを勝手に見てしまったことはありませんか？今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆不倫としか思えない行動ばかり片岡冬美さん（仮名・30歳／派遣社員）は、健介さん（仮名・35歳／会社員）と結婚して2年目になります。「最近、健介の様子がおかしいんです。明らかにスマホを見ている時間が長くなって、トイレにもお風呂にもスマホを持ってい