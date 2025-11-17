世界パワーバッテリーカンファレンス２０２５の会場。（宜賓＝新華社配信）【新華社宜賓11月17日】中国四川省宜賓市で12〜13日、同省政府主催の「世界パワーバッテリーカンファレンス2025」が開催された。大会では、車載電池や新型エネルギー貯蔵、太陽光発電、インテリジェントコネクテッド新エネルギー車（NEV）など、グリーン（環境配慮型）・新エネ分野のプロジェクト180件が締結され、契約額は総額861億3千万元（1元＝約22