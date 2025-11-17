NPB(日本野球機構)は17日、阪神がビーズリー投手とハートウィグ投手を自由契約選手としたことを発表しました。2023年にチームに合流し3年目を迎えていたビーズリー投手は、今季6度の先発含む8試合に登板。1勝3敗で、2年連続で2点台としていた防御率は「4.60」としていました。また、ハートウィグ投手は今年7月にチームに合流。16試合にリリーフ登板し、防御率3.65としていました。史上最速のリーグ優勝を果たした阪神は、NPB新記録