タレント・上沼恵美子（70）が17日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。おせち料理について語った。上沼は「おせち料理もね、もう安いのを頼んでるねん」と告白。「昔は20万のを頼んだことがある。全然良くなかった。ただ、箱が桐の箱やったわ」と明かしたが、豪華食材が入っていたのでは？との声に、「全然全然、まったく中身がなかった。ホテルの中に入ってる凄いお店のブラ