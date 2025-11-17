週明け１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比５２円６２銭（０・１０％）安の５万３２３円９１銭だった。２営業日連続で値下がりした。前週末の米株式市場で相場が軟調に推移した流れを引き継ぎ、東京市場では売りが優勢となり、プライム銘柄の約６割が下落した。また、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に対して中国が態度を硬化させていることを受け、市場では日中関係悪化への懸念が広がった