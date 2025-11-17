急速に発達する低気圧や前線の影響で、きょう17日午後からは北海道の広い範囲で雪が降り、風も強まって“冬の嵐”となりそうです。東北も日中は雨ですが、夜は次第に雪に変わり、あす18日にかけてふぶく所もあるでしょう。■北日本日本海側で“冬の嵐”にきょう17日は、低気圧が急速に発達しながら北海道の北を進み、この低気圧からのびる寒冷前線が北日本〜西日本の日本海側を通過中です。北日本から北陸では大気の状態が非常に不