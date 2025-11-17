東京証券取引所17日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。日中関係の悪化でインバウンド（訪日客）需要が落ち込むとの懸念から、関連銘柄が売られた。前週末に900円超下落したため買い戻しの動きも入り、プラスに転じる場面があった。終値は前週末比52円62銭安の5万0323円91銭。東証株価指数（TOPIX）は12.28ポイント安の3347.53。出来高は約23億8547万株だった。