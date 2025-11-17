全国高校バスケットボール選手権（12月23日開幕・東京体育館など）の組み合わせが17日、決まった。男子は高校年代最高峰リーグのU18（18歳以下）日清トップリーグを連覇し、同選手権の連覇を目指す福岡大大濠は1回戦で報徳学園（兵庫）と対戦。順当に勝ち上がれば、8強入りがかかる3回戦で強豪の開志国際（新潟）とぶつかる。福岡県大会で福岡大大濠を破ってシード権を獲得した福岡第一は1回戦で四日市メリノール学院（三重