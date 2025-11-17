¡Ö¥È¥­¤¬¤«¤­½¸¤á¤¿beer¸õÊä¡×¤ò¸ø³«NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¤ÇÂç¥¦¥±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤«¤é¡Öbeer¡¢Íß¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¾¾Ìî¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤¬¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢Ãµ¤·²ó¤Ã¤¿¡£À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡ÖÈüÇÊ¡×¡Ö¥Ó¥ï¡×¡Ö¥Ò¥¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¡£µ¢Âð¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥È¥­¤Ï½¸¤á¤¿Êª¤ò¼¡