令和時代の新たなスターを発掘する「ワタナベ次世代プロジェクト2025新人発掘オーディションfrom九州＋沖縄」で11歳の魚住アリア伊舎那（ウオズミアリアイザナ）さんがグランプリに輝いた。16日、福岡市の電気ビルみらいホールで発表された。千人以上の応募者の中から見事栄冠を手にした魚住さんは、日本人の父とルーマニア人の母を持つグローバルな新星だ。グランプリに輝いた魚住アリア伊舎那さんファイナル審査の特技