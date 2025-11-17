静岡県西伊豆町の伝統保存食、「潮かつお」づくりが最盛期を迎えています。カツオが連なって干される冬の風物詩で、生産者は仕上がりに期待を寄せています。 【写真を見る】西伊豆町の伝統保存食、「潮かつお」づくりが最盛期 潮かつおは「正月魚」とも呼ばれ、豊漁や子孫繁栄を願う新年の縁起物とされています。 国内では唯一、西伊豆町の田子地区で生産が続き、カネサ鰹節商店では、11月7日から潮かつお作りが始まりました。