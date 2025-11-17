楽天の辛島航投手（35）が17日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、4年契約最終年に向け、現状維持の年俸8000万円でサイン（金額は推定）。「複数年してもらってケガが続いて本当に力になれていない。申し訳ない気持ちと、なんとかチームの力になれるように」と18年目のシーズンを見据えた。今季は開幕3戦目のオリックス戦の先発を任されるも1回2/3を3失点KO。続く4月9日の日本ハム戦も4回1/3を4失点と試合をつく