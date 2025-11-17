サッカー日本代表は１７日、試合会場で、国際親善試合・ボリビア戦（１７日、国立競技場）に向けた前日会見を行った。出席した森保一監督（５７）は、会見途中で突如涙を浮かべる一幕があった。ボリビア戦で日本代表の指揮を執って１００試合目となる。「改めて幸せなサッカー人生を送らせていただいている。いつも応援、支えてくださっているみなさまに感謝したい」。１００試合目以降に向けても「１日１日１試合１試合に向け