タレントの香取慎吾（48）が、音楽番組に出演した際の最新ショットを公開し、ファンから驚きの声が寄せられている。【映像】「違う人みたい」激変した姿＆「ヤバかった」音楽番組での様子（複数あり）2025年10月24日に更新したInstagramで、「どんな髪がお好みですか？髪、切ります。近々。またお伝えしますね」とつづり、原始人へと変貌を遂げた個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー」のCM撮影オフショットを公