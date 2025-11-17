老老介護の末に東京・国立市の住宅で、102歳の母親を殺害した罪に問われている71歳の女に東京地裁立川支部は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。【映像】連行される被告人小峰陽子被告（71）は去年7月、当時102歳の母親・小峰フクさんの首を紐で絞めつけるなどして殺害した罪に問われています。17日午後3時から始まった裁判で、東京地裁立川支部は小峰被告に懲役3年、執行猶予5年、保護観察の付いた判決を言い渡し