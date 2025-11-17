セクハラ問題が取りざたされている沖縄・南城市の古謝景春市長が辞職届を提出したことが分かりました。南城市によりますと、古謝市長は16日に副市長に辞職届を手渡し、副市長が17日朝に市議会に提出しました。関係者によりますと、辞職届に具体的な理由は書かれていないということです。古謝市長を巡っては、自身のセクハラ問題で不信任決議を可決した市議会を解散しましたが、17日の臨時議会で再び不信任決議が可決され、失職する