俳優の醍醐虎汰朗、中川大輔が１７日、都内で行われたＭＢＳの連続ドラマ「ｉｆの世界で恋がはじまる」（２０日スタート、木曜・深夜１時２９分）の試写会に出席した。職場でなじめない加納（醍醐）と同期大狼（中川）によるＢＬラブストーリー。初共演となる醍醐と中川のダブル主演だ。醍醐は中川がスタジオ出演するＡｍｅｂａＴＶ「今日、好きになりました。」を鑑賞することが好きだと明かし、「スタジオでコメントしてい