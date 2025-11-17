第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、都内の日本テレビ本社で行われた。＊＊＊前年度覇者の前橋育英（群馬）は初戦で神戸弘陵（兵庫）との対戦が決まった。前橋育英は２大会前の２回戦で神戸弘陵に０―２で敗北。Ｊ２山形への入団が内定しており、前回大会で優秀選手にも選ばれた主将のＭＦ竹ノ谷優駕（３年）は高校１年当時に経験した敗戦の悔しさに言及しながら「