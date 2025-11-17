アップコン [名証Ｎ] が11月17日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年1月期の経常利益(非連結)を従来予想の2億3100万円→3億5500万円(前期は3億3700万円)に53.7％上方修正し、一転して5.3％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の経常損益も従来予想の3400万円の赤字→9000万円の黒字(前年同期は1億2900万