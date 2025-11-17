17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ119717 -33.3 43460 ２. 日経Ｄインバ 2429616.05937 ３. 純金信託 2075821.9 19415 ４. 日経ベア２ 1682833.7 145.8